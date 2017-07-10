Большой театр объяснил неготовностью отмену балета "Нуреев"

Причиной отмены балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебрянникова является неготовность работы. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил директор Большого театра Владимир Урин, передает корреспондент Радио Свобода. Директор театра уточнил, что премьера "Нуреева" состоится в мае 2018 года.

По словам Урина, решение о переносе премьеры было принято совместно с Серебренниковым и хореографом Юрием Посоховым. Урин полностью отрицает любую политику в отмене постановки. Директор театра уверяет, что Большой не понесет никаких финансовых потерь в связи с этой отменой. На что корреспондент РС сказал ему, что потери понесут зрители, которые заплатили за эти билеты высокие комиссионные агентствам-посредникам - как минимум 500 рублей за билет. В ответ Урин развел руками и предложил пожалеть артистов. Серебренников и Посохов на пресс-конференции не присутствовали.

О переносе премьеры балета "Нуреев" Серебренникова стало известно 8 июля.

В конце мая Серебренников был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных средств, в которых обвиняют бывших руководителей "Седьмой студии" и "Гоголь-центра".Режиссер назвал дело "Седьмой студии" абсурдом и сравнил его с репрессиями. В защиту обвиняемых выступили российские театральные деятели, включая художественных руководителей известных московских театров.

