В Новосибирске задержан активист, участник акции в поддержку Навального

В Новосибирске в понедельник полиция задержала активиста Антона Картавина, участвовавшего в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщил в Фейсбуке глава регионального штаба оппозиционного политика Сергей Бойко.

Картавину вменили организацию несанкционированной акции и из отдела полиции повезли в суд. Как отмечает Бойко, Картавин не был организатором мероприятия ни формально, ни фактически.

Накануне в Новосибирске участники акции в поддержку Алексея Навального читали вслух Конституцию Российской Федерации, водили хороводы и запускали шарики с изображением желтых уточек. Изначально местный штаб Навального планировал устроить митинг "За свободу информации". Место и время проведения было согласовано с мэрией Новосибирска еще в конце июня, однако накануне мероприятия его организаторам неожиданно отказали в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. Однако позже выяснилось, что никакого заявленного празднования не площади не было. Собравшиеся на площади около ста сторонников Навального высказались за свободу слова. Сотрудники полиции призывали их разойтись. Во время акции, которая продолжалась около часа,никто не был задержан.