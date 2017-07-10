Отречение от Украины

Граждане Украины, которые желают стать россиянами, но не имеют выданной украинскими властями справки о выходе из гражданства этой страны, смогут публично от него отречься – и обрести желаемый паспорт РФ.

Во всяком случае, этого хочет российская Госдума в лице ее комитета по законодательству. Комитет намерен уже завтра рассмотреть соответствующую поправку к законопроекту, посвященному деталям предоставления гражданства РФ. Речь там, помимо прочего, идет и о порядке принесения присяги при получении российского паспорта, но это отдельная тема. Что же касается “отречения от Украины”, то его необходимость глава комитета по законодательству Павел Крашенинников обосновывает тем, что украинские власти якобы перестали выдавать справки о выходе из гражданства этой страны.

Некоторые пользователи соцсетей действия Украины – если они на самом деле таковы – вполне понимают, зато путаются в понятиях “эмиграция” и “иммиграция”:

А другие понимают и инициативу российских депутатов:

Глеб Кобзенко:

Если людям чинят преграды при выходе из гражданства, надо идти им навстречу.

Те, кто симпатизирует донбасским сепаратистам, надеются, что нынешним шагом дело не ограничится.

Sergs_inf:

Отмена требования предоставить справку о выходе из украинского гражданства многим спасет жизнь в прямом смысле слова. И очень надеюсь что для людей с паспортами ДНР и ЛНР получение российского гражданства будет по максимально упрощенной схеме.

Не осталась в стороне и одна из самых известных в России бывших гражданок Украины:

Кстати, по сведениям издания “Коммерсант”, не обращать внимания на отсутствие украинской справки при предоставлении гражданства России предложил на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А на следующий день на эту тему высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин, обратив внимание на проблемы некоторых жителей аннексированного Крыма, связанные со сменой гражданства.

Однако у публики в связи с думской инициативой возникло множество вопросов.

Геннадий Добромыслов:

А публичный отказ от Расейского тожа узаконят?

Сергей Капитонов:

От российского публичный отказ как раз запретят!

Maya Tsekhansky:

Что значит "публичный"? 3 раза при свидетелях "талак" сказать? Или орать на красной площади?

Ольга Ладоренко:

Публично-то зачем? Ну отказался, подписал документы. Личный выбор каждого. Зачем это демонстрировать?

Андрей Коваленко:

Делали для крымчан. Но те не дураки от украинского паспорта отказываться – в Херсоне очередь за биометрикой в основном из крымских.

С украинской стороны звучат иронические замечания.

Святослава Квітнева:

Давайте, мы с удовольствием поржем с идиотов, добровольно отказывающихся от безвиза и в будущем – гражданства ЕС.

Ну и, конечно, “отречение от Украины” дает огромный простор для шуток и прибауток по поводу того, как именно могла бы происходить эта процедура.

А кто-то внезапно забеспокоился на другую “вечную” тему:

Шутки шутками, но с юридической точки зрения ситуация вырисовывается странная. Президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы Федеральной миграционной службы РФ Вячеслав Поставнин называет ее “не очень правовой”: “Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое”. Тем более что для Украины “публичный отказ” от ее гражданства, введенный Россией, никакой обязательной силы, естественно, иметь не будет. В результате те, кто откажется от украинского гражданства, с точки зрения Украины останутся в ее правовом поле. Учитывая то, каковы ныне отношения двух стран, это может грозить при случае самыми неожиданными проблемами.