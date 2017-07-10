Генсек НАТО: Россия должна вывести тысячи своих военных из Донбасса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия "должна вывести тысячи своих военных" с территории Украины и прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе. По итогам заседания Совета Украина-НАТО в Киеве глава НАТО подчеркнул, что военный союз поддерживает суверенитет Украины и намерен выделить Киеву около 40 миллионов евро. Эти средства должны пойти на укрепление кибербезопасности и реабилитацию раненых из зоны конфликта.

Украина пока не намерена подавать заявку на членство в НАТО. Президент Порошенко заявил, что правительство сосредоточится на проведении реформ в сфере обороны, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. На встрече в Киеве было объявлено, что Украина и НАТО начнут обсуждать план мер для вступления в Североатлантический союз. В Киеве планируют подать соответствующую заявку "через три года".

В июне Верховная рада утвердила вступление в НАТО как приоритет внешнеполитического курса страны. Согласно некоторым опросам, примерно половина украинцев хотели бы видеть свою страну в составе НАТО.