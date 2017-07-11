"В команде один лишний"

Срочник Никита Петров из Казани пробыл в рядах российской армии четыре дня, после чего в тяжелом состоянии оказался в больнице. "Я сына отдавала в армию, а получила как с войны, – говорит мама призывника Наталья. – Глаза залиты кровью, голова в шрамах, сломаны ребра, зашиты пятки". Петрову, впрочем, повезло больше, чем Артему Тетерину, который повесился через три месяца после начала службы. Его нашли через полгода, в марте, и позвонили матери, что надо ехать на опознание.

На днях в Забайкальском крае военные следователи возбудили уголовное дело в связи с падением 18-летнего призывника Петрова (его родственники просят не называть настоящее имя-фамилию) из воинского эшелона.

– Он выехал из Казани 30 мая, – рассказывает Наталья, мать призывника. – Его везли к месту службы в Уссурийск. Четвертого июня он уже был вне доступа, я не могла до него дозвониться. А пятого ко мне пришел человек из военкомата и сказал, что мой сын на маленьком ходу спрыгнул из поезда и теперь лежит в больнице в Чите.

Наталья срочно приехала и застала сына без сознания в отделении нейрохирургии. Версия военных была такая: выбросился сам, потому что не хотел служить.

– Это неправда, он хотел служить, – говорит Булат Мухамеджанов, представитель организации "Зона права", которая занимается этим случаем. – Он даже переживал, что из-за небольшого веса может не пройти медкомиссию, и перед призывом набирал вес специально.

– Пока он ехал в поезде, мы созванивались каждый день, – говорит мама. – Я слышала по голосу, что он очень подавлен. А третьего июня сын сказал, что с ним перестали общаться ребята в вагоне, что они говорят прапорщику – "в их команде один лишний".

Уже месяц Наталья Петрова живет в больнице. Сын через две недели пришел в себя, но память полностью не вернулась.

– Он то вспоминает, то забывает. Про семью помнит, про поезд – урывками. Приходил следователь, сын сказал, что ему "кто-то дал в лицо". А кто, почему – не помнит. Как идет следствие? Не знаю. Мне не говорят. Я не знаю, удастся ли кого-то найти. Я уже ни во что не верю.

Пока дело возбуждено по ст. 110 УК РФ ("Доведение до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства"), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

А в Ярославской области военные следователи предъявили обвинение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, в том числе повлекшим тяжкие последствия (ч. 1, п. "б" ч. 2, ч. 3 ст. 335 УК РФ), и превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ) 19-летнему рядовому Усубу Аджояну.

У Аджояна все время возникали претензии к сослуживцам, особенно к тем, кто призвался недавно. Обвинение описывает только период август – октябрь 2016 года, но даже за это короткое время он изрядно поглумился над товарищами.

Рядовой Аджоян проходил службу на должности оператора радиолокационной службы в части №86655-Б. Как написано в обвинении, в сентябре 2016 года, узнав о договоренности рядовых Исламова и Некрасова, в какой очередности они будут мыть туалет, он заявил, что Исламов как военнослужащий более раннего срока призыва убирать в туалете не будет. После чего повалил Некрасова на землю и отпинал ногами.

Через несколько дней Аджоян затушил сигарету о ладонь рядового Разуваева за то, что тот покинул казарму без его разрешения.

Затем он надавал пощечин рядовому Щелкову за то, что тот "неправильно на него смотрит".

Затем заставил сделать по 200 приседаний рядовых Резяпкина и Тетерина. А в один из дней середины сентября, "будучи недовольным тем, что военнослужащий Резяпкин не спросил у него как у более старшего по сроку службы разрешения пройти мимо", приказал шестерым военнослужащим положить руки друг другу на плечи, встать кругом и приседать 50 раз. После чего они оббежали казарму семь раз, потом на корточках семь раз обошли плац и снова приседали.

Затем он ударил по голове уставом ВС РФ Резяпкина и Тетерина за то, что те не смогли этот самый устав ему как следует доложить.

А один раз Аджояну не понравилось, что рядовой Тетерин был не стрижен. Как следует из обвинения, "без применения косметических средств и предварительного смачивания, снизу вверх, то есть против роста волос, Аджоян выбрил ему полосу вдоль головы".

Аджоян издевался над Тетериным все три месяца, что тот служил. И однажды Артем Тетерин "в связи с неоднократными унижениями чести и достоинства, испытанной физической болью и моральными страданиями в промежуток времени с 17.10 24 октября 2016 года до 14.30 26 марта 2017 года повесился на ремне от форменного обмундирования на дереве в лесополосе возле войсковой части".

Сначала думали, что он ушел из части, сбежал. Его искали, правда, не в лесу, а мама обращалась к сыну через телепередачу. Нашли мумифицированное тело случайно, спустя полгода.

– Судя по документам и словам матери, которой что-то рассказывал Артем, в этой части происходил настоящий бардак, – говорит руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева. – Восемь человек потерпевших, которые постоянно приседают, выбритая голова – и никто ничего не видел…

Дружелюбный, интеллигентный, очень умный – так сейчас отзываются об Артеме однокурсники. Дело в том, что Тетерин ушел в армию из магистратуры. Он закончил вуз, получил специальность инженера по обработке драгоценных металлов. Но, несмотря на плохое зрение, сам пошел в армию.

– Вина лежит, прежде всего, на офицерах, – говорит Анастасия Коптеева. – Артем звонил матери, говорил, что в части нет горячей воды, туалетной бумаги, процветает вымогательство. Он говорил ей, что хочет перевестись в другую часть. Но это быстро не делается…

"Его никто не искал, – написала у себя на странице в ВК мать погибшего Ольга Тетерина. – Тело нашли в пяти минутах ходьбы от расположения в\ч 86655 с. Новоселье Переславского р. Нашли при поисках очередного сбежавшего солдатика".

Весенний призыв – 2017 закончится 15 июля. Согласно указу президента, в войска должны призвать 142 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет, это на 13 тысяч срочников меньше, чем в прошлом году.