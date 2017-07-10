В Женеве начались переговоры между правительством Сирии и оппозицией

Посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура открыл новый раунд мирных переговоров в Женеве между представителями правительства Сирии и лидерами оппозиции. Выступая перед началом мирных переговоров, Стаффан де Мистура заявил 10 июля, что соглашения о деэскалации боевых действий в Сирии могут понизить интенсивность конфликта и привести к стабилизации страны, но такого рода соглашения должны быть временными мерами и не должны привести к разделу Сирии.

Начало седьмого раунда переговоров совпало с первым полноценным днем действия прекращения огня на юге Сирии, которое было заключено на прошлой неделе Соединенными Штатами, Россией и Иорданией. Соглашение, первое миротворческое действие при президенте Дональде Трампе, было достигнуто вне рамок Женевских переговоров. Де Мистура сообщил, что в Аммане происходили переговоры по контролю за прекращением огня на юго-западе Сирии.

Соглашение в основном соблюдается, отметил посланник ООН. Во всех соглашениях есть период корректировки, мы очень внимательно наблюдаем, - сказал де Мистура, отметив, что соглашения достаточно хорошие шансы на соблюдение.

Представитель оппозиции сказал Агентству Франс пресс, что у него были «скромные ожидания» в отношении нового раунда переговоров. Шестой раунд Женевских переговоров, также проводившийся при участии Мистуры, завершился без ощутимого прогресса.

Оппозиция продолжает настаивать на том, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку, что должно стать частью любого соглашения, в то время как сирийское правительство считает, что роль Асада не подлежит обсуждению.

В дополнение к женевскому переговорному процессу вторая переговорная платформа появилась в январе под эгидой России, Турции и Ирана, и проходит в столице Казахстана Астане.

Более 320 000 человек были убиты и миллионы людей оказались изгнанными со мест постоянного проживания в результате конфликта в Сирии, который начался в марте 2011 года.