Премьер-министр Ирака провозгласил победу над исламистами в Мосуле

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади официально объявил победу над группировкой "Исламское государство" (запрещенной в России) 10 июля в своем выступлении по государственному телевидению, отметив самое большое поражение группировки, которая три года назад провозгласила себя халифатом.

Абади провозгласил "конец и неудачу, и крах террористического государства лжи, которое ИГ установил в Мосуле". Абади, одетый в черную военную форму и окруженный командирами, поблагодарил войска и коалицию, но предупредил, что впереди еще больше проблем. По его словам, следует еще создать стабильность, восстановить страну и уничтожить ячейки джихаддистов, а это, как отметил Абади, требует усилий разведки и военных, а также единства, которое позволило бы бороться с радикалами. Коалиция, возглавляемая США, заявила, что взятие Мосула является "решительным ударом" против этой группировки, но не означает окончания войны.

"Эта победа сама по себе не устраняет "Исламского государства" и впереди еще предстоит жесткая борьба. Но потеря одной из ее столиц и драгоценностей так называемого халифата является решительным ударом", - заявил генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий силами коалиции, возглавляемой США.

Несколькими часами ранее репортеры наблюдали тяжелые бои, продолжавшиеся в городе. 9 июля Абади посетил Мосул, чтобы поздравить войска, несмотря на то, что поблизости все еще шли тяжелые бои.

Мосул был захвачен исламистами в июне 2014 года, когда джихадисты захватили большую часть северо-западного Ирака. Впоследствии лидер исламистов Абу Бакр аль-Багдади выступил в мечети Мусула аль-Нури, объявив халифат на территории, находящейся под их контролем в Ираке и Сирии.