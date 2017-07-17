Бежать с Кавказа

Четверть жителей Северного Кавказа хотела бы уехать за границы России или в другой регион страны на постоянное место жительства, причем 14,6% (каждый шестой или седьмой) граждан уже приняли окончательное решение по этому вопросу. Такие выводы позволяют сделать данные опроса общественного мнения, проведенного пражским информационным агентством Medium-Orient в конце мая – первой половине июня. Всего в ходе опроса были опрошены 1119 жителей Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Примерно две трети предпочли бы остаться в России, около 13% желали бы переехать в европейские страны, а каждый десятый – в Турцию.

Если падает авторитет власти, то, таковы уж особенности Кавказа, растет доверие к религиозным общинам и тейпам

Причин, которые вынуждают многих жителей Северного Кавказа размышлять об отъезде, множество, но главные – коррупция правящих элит, социально-экономические проблемы, проблемы безопасности. Две трети считают, что в местах их проживания нарушаются права человека. Почти треть опрошенных указала, что в их республике в наименьшей степени соблюдается право на свободу слова. На социальное самочувствие жителей Северного Кавказа также оказывает влияние неуверенность в завтрашнем дне, об этом заявили 40% респондентов.

Если падает авторитет власти, то, таковы уж особенности Кавказа, растет доверие к религиозным общинам и тейпам. По данным нашего опроса, уровень доверия граждан к исламским общинам и традиционным структурам социальной самоорганизации, родам и тейпам, оказался намного выше уровня доверия к федеральным и региональным властям, к судам, прокуратуре и полиции. Половина опрошенных высказали полное доверие тейпам и родам. Чуть меньшее число респондентов заявило о доверии духовному управлению мусульман в республиках, неформальным исламским религиозным общинам доверяют почти 40% опрошенных.

Для сравнения: полиции доверяют 6,5%, 13,2% – "скорее доверяют". Еще более низким оказался общий уровень доверия населения к прокуратуре, а самым низким уровнем доверия пользуются федеральные и республиканские власти: соответственно 7,6% и 5,9% респондентов Рекордно низкое число респондентов – меньше 4% – заявило о полном доверии судам.

Ожидаемой реакцией на общую неудовлетворенность своим положением стал рост религиозности. Общее количество тех, кто считает, что ислам занимает большое или "скорее большое" место в их жизни, составило 81%. Четверть респондентов в той или иной мере не удовлетворена политикой федерального центра в отношении мусульманского населения.

У всей этой статистики, конечно, есть свои объяснения и есть свои следствия. Рост социальной напряженности в республиках Северного Кавказа в 2017 году выливается в стихийные митинги и акции протеста, иногда довольно многочисленные. А тут уже недалеко и до политики. 5 марта 2017 года банальная провокация в социальных сетях - распространение слуха на тему о том, что Ингушетия может быть переименована в Аланию - вылилась в многотысячный митинг во Владикавказе. В январе 2017 года влиятельная балкарская общественная организация, Совет старейшин балкарского народа, пригрозила властям Кабардино-Балкарии созывом референдума о выходе Балкарии из состава республики и образовании отдельной автономии в составе России, в том, случае если республиканские власти не удовлетворят их земельные требования. В Начале июля в Дагестане заявили о своих правах чеченцы-аккинцы, а месяцем ранее в республике прошли митинги ногайских активистов.

Конфликтный потенциал на Северном Кавказе остается значительным, и падение авторитета региональных властей на фоне роста социальной и политической напряженности угрожает региону новыми неприятностями.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор интернет-сайта Caucasus Times​

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