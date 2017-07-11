В "народном доме" политика Вячеслава Мальцева проходит обыск

В подмосковном поселке Лохино, в "народном доме", где собираются сторонники националиста Вячеслава Мальцева, проходит обыск. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на соратника Мальцева. По его словам, на месте событий находится адвокат. В рамках какого дела проводят обыск, пока неизвестно.

4 июля Мальцев покинул Россию. Как заявил сам оппозиционер, он был вынужден уехать из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "о создании экстремистского сообщества". В чем именно обвиняют активиста, не уточняется.

В последний раз оппозиционера арестовывали за участие в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. При этом после аналогичной акции 26 марта полицейские неоднократно задерживали сторонников Мальцева и проводили обыски в доме политика.