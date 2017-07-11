Во Владивостоке открылся предвыборный штаб Навального

Во Владивостоке во вторник открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Первоначально его открытие планировалось ещё в середине мая. Однако на протяжении двух месяцев активисты неоднократно сталкивались с отказами арендодателей помещений и были вынуждены переезжать. Об этом написал в твитере руководитель предвыборной кампании Навального Леонид Волков.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. В начале июля в штабах оппозиционера в разных городах России сотрудники правоохранительных органов провели обыски и под разными предлогами изъяли агитационные материалы.