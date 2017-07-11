Siemens через суд требует вернуть турбины из Крыма

Немецкая компания Siemens подала иск в Арбитражный иск Москвы против компании "Технопромэкспорт", входящую в структуру "Ростеха" и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин".

Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в аннексированный Крым и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. По данным Reuters, Siemens пересмотрит планы по развитию бизнеса в России после скандала с турбинами.

10 июля Siemens подтвердила, что как минимум две газовые турбины ее производства нелегально попали в аннексированный Россией Крым. Концерн заявил, что турбины предназначались для энергетического проекта на Таманском полуострове.

О том, что газовые турбины производства Siemens оказались в Севастополе в обход санкций Европейского союза, ранее сообщило агентство Reuters. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

О планах России установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens два года назад сообщала газета "Ведомости". Санкции ЕС запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

