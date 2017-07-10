В Siemens подтвердили поставку турбин в Крым в обход санкций

Немецкая компания Siemens подтвердила, что как минимум две газовые турбины ее производства нелегально попали в аннексированный Россией Крым. Концерн заявил, что турбины предназначались для энергетического проекта на Таманском полуострове.

Siemens готовит иск против российской компании "Технопромэкспорт". Из-за нарушения договора немецкий концерн будет добиваться возвращения турбин в Краснодарский край или полной отмены контракта. Компания проводит внутреннюю проверку всех отделений в России.

О том, что газовые турбины производства Siemens оказались в Севастополе в обход санкций Европейского союза, ранее сообщило агентство Reuters. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

О планах России установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens два года назад сообщала газета "Ведомости". Санкции ЕС запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.