Суд вернул заявление ФСИН о замене Навальному наказания

Симоновский суд Москвы вернул заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному в связи с тем, что оно не было подписано, сообщает "Интерфакс". При этом во ФСИН отрицают, что ведомство обращалось в суд по этому поводу.

О просьбе ФСИН изменить наказание Навальному стало известно ранее во вторник. Сам Навальный заявил, что не меняет планов и не собирается уезжать за границу в связи с заявлением ФСИН. "Избирательная компания продолжается", - написал политик в своем блоге.

Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы по делу "Кировлеса" и еще к трем с половиной – по делу "Ив Роше". 29 июня ФСИН предупредила оппозиционера о возможной замене условного срока на реальный – из-за антикоррупционной акции 12 июня. Ранее ФСИН уже дважды обращалась в суд с требованием отправить Навального в колонию, однако оба раза суд отклонял просьбы ведомства.

