Россия предлагала Трампу компромат на Клинтон - переписка Трампа-младшего

Старший сын президента Дональда Трампа получил во время избирательной кампании 2016 года предложение от прокурора из России передать отцу информацию, порочащую Хиллари Клинтон. Такая информация содержится в переписке, которую Трамп-младший обнародовал во вторник.

Музыкальный критик Роб Голдстоун прислал 3 июня 2016 года Трампу-младшему сообщение по электронной почте, в котором говорится: "Прокурор из России предлагает предоставить кампании Трампа некоторые официальные документы и информацию, которые скомпрометирует Хиллари и ее отношения с Россией и будут "очень полезны для вашего отца".

"Это очевидно очень высокий уровень и секретная информация является частью поддержки со стороны России и её правительства господину Трампу" - говорится в в письме, обнародованном Трампом-младшим. В ответ он написал: "Если это действительно то, о чем вы говорите, мне это нравится".

Мнения юридических экспертов разделились в отношении того является ли такого рода замысел уголовно наказуемым деянием. Основания для уголовного преследование могут иметь место только в том случае, если Трамп-младший содействовал или подстрекал к взлому американских компьютерных сетей, отмечает агентство Reuters.

Предложение Голдстоуна о компромате на Хиллари Клинтон было связано, как следует из опубликованной переписки, с российскими лицами. Это может стать дополнительным материалом для американских следователей, изучающих так называемое "русское досье". Несколько специальных комиссий, созданных в комитетах Палаты представителей, Сенате и спецслужбах США, ищут ответ на вопрос: имел ли место сговор между Кремлем и Трампом во время избирательной кампании?