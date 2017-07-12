Нацгвардия Украины задержала россиянина в Луганской области

Национальная гвардия Украины задержала на территории Луганской области гражданина России с военным билетом. В пресс-службе ведомства сообщили, что он ехал в одной машине с человеком, имя которого значится в базе вооруженных сепаратистов самопровозглашенной "ЛНР".

Россиянин передан военной контрразведке Украины. Является ли он действующим военнослужащим, в пресс-релизе не уточняется.

10 июля украинские пограничники заявили о задержании человека, которого власти страны считают полковником российской армии. При досмотре у него нашли фотографии, на которых мужчина запечатлен вместе с командирами сепаратистов Михаилом Толстых ("Гиви") и Арсеном Павловым ("Моторола").