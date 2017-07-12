Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Нацгвардия Украины задержала россиянина в Луганской области

Украинские военнослужащие, иллюстративное фото

Национальная гвардия Украины задержала на территории Луганской области гражданина России с военным билетом. В пресс-службе ведомства сообщили, что он ехал в одной машине с человеком, имя которого значится в базе вооруженных сепаратистов самопровозглашенной "ЛНР".

Россиянин передан военной контрразведке Украины. Является ли он действующим военнослужащим, в пресс-релизе не уточняется.

10 июля украинские пограничники заявили о задержании человека, которого власти страны считают полковником российской армии. При досмотре у него нашли фотографии, на которых мужчина запечатлен вместе с командирами сепаратистов Михаилом Толстых ("Гиви") и Арсеном Павловым ("Моторола").

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG