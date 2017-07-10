Госпогранслужба Украины сообщила о задержании полковника РФ

Украинские пограничники сообщили о задержании российского военнослужащего, пытавшегося въехать в самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику по украинскому паспорту. Об этом написал в Фейсбуке официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его данным, это произошло еще в начале июня.

Задержанный предъявил общегражданский паспорт на имя Валерия Войтенко, однако у пограничников возникли сомнения относительно цели его поездки. Он сообщил, что едет к больной матери. При досмотре, как рассказал Слободян, у задержанного обнаружили потайной карман. В нем находились"лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц Приднестровья и людей из России", а также орден "Красной звезды", смартфон и флэш-карты. На них оказались фотографии задержанного с полевыми командирами донецких сепаратистов Михаилом Толстых (позывной "Гиви") и Арсеном Павловым ("Моторола"), снимки с мест боев в Донбассе,а также"материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий", сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины.

По версии украинских властей, 52-летний задержанный – полковник Валерий Гратов. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Комментариев от российской стороны по поводу задержания Гратова пока не поступало.