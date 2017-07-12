В центре Москвы вновь задержали активистку Веру Шихову

В Москве на Манежной площади полиция задержала Веру Шихову, которая проводит одиночные пикеты в защиту своего сына, пострадавшего на шахте. Как сообщила Радио Свобода активистка Елена Сидоренкова, сейчас Шихова находится в ОВД "Китай-Город".

Это уже четвертый случай, когда Шихову задерживают, ссылаясь на указ президента об усилении мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Предыдущие три раза Шихову отпускали без составления протокола.

Шихова — инвалид второй группы, уже 5 лет проводит в Москве одиночные пикеты с требованием, чтобы ее сыну, который получил многочисленные травмы в 2010 году на шахте в Прокопьевске, дали группу инвалидности и социальные льготы.

