Гособвинение попросило пожизненное заключение для Дадаева

В Московском военном суде гособвиение попросило приговорить к пожизненному заключению бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс".

Остальных подсудимых гособвинение попросило приговорить к срокам от 17 до 23 лет лишения свободы. Кроме того, прокурор потребовал оштрафовать каждого подсудимого на 200 тысяч рублей. Адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном приговоре. Защитник Дадаева попросил распустить коллегию присяжных и начать процесс сначала.

29 июня присяжные признали виновными в убийстве Немцовавсех пятерых подсудимых – Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы и не заслуживают снисхождения.

Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева, однако никто из них допрошен не был.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.