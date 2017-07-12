В Барнауле задержали и оштрафовали координатора штаба Навального

В Барнауле задержан координатор штаба оппозиционера Алексея Навального. Полицейские отвезли Артема Косарецкого в суд, который оштрафовал активиста по делу о проведении пикета 13 мая.

В группе "Команды Навального" в социальной сети ВКонтакте подчеркивается, что речь идет о пикете, отказ в согласовании которого суд признал незаконным.

Штаб Навального в Барнауле действует с 20 марта. Перед его открытием неизвестный облил политика зеленкой. В июне помещение штаба пытались поджечь, а на Артема Косарецкого напали с ножом.