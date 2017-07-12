Мать Виктора Агеева попросила Порошенко помиловать сына

Мать задержанного в Луганской области российского военнослужащего Виктора Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. Видеообращение Светланы Агеевой опубликовала "Новая газета".

Агеева заявила, что готова лично поехать на Украину и принять участие в переговорах по обмену ее сына на "какого-нибудь украинского гражданина и солдата".

Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске по подозрению по статье "террористический акт". В интервью украинскому телеканалу Агеев подтвердил, что через четыре дня после подписания контракта в Ростовской области России он был отправлен в Донбасс.

Министерство обороны России отрицает, что Агеев был контрактником в вооруженных силах России.

