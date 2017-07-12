"ВКонтакте" назвала "неисполнимым" законопроект "Единой России"

Представитель социальной сети "ВКонтакте" Евгений Красников заявил, что законопроект "Единой России" о штрафах за ложный контент в соцсетях является "неисполнимым", сообщает РБК.

Красников подчеркнул, что противоправные материалы удаляются из социальной сети согласно действующему законодательству. В пресс-службе соцсети сообщили, что не могут проверять достоверность публикуемой пользователями информации.

В среду депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы на сумму от 3 до 5 миллионов рублей рублей за отказ удалить "порочащую честь и достоинство" информацию и противоправный контент из социальных сетей. Для юридических лиц размер штрафа увеличивается в десять раз. Законопроект обязывает все социальные сети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян, открыть представительство в России.

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, следует рассматривать как превентивные, которые позволят бороться с распространением "противоправной информации" и при этом не блокировать ресурсы.

