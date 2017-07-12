Холодильник не поспевает за телевизором

Формально рецессия в российской экономике завершилась еще к началу апрелю, когда второй квартал подряд в стране отмечался экономический рост – после непрерывного спада в течение семи кварталов. Почти наверняка прирост ВВП будет отмечен и во втором квартале текущего года – первые свои оценки Росстат представит 19 июля. Однако спрос и потребление населения в России восстанавливаются куда медленнее, чем даже возобновившие рост зарплаты. А объемы покупок населением вряд ли вернутся на докризисные уровни и в течение нескольких ближайших лет.

В предкризисные 2011-2014 годы фактически основным драйвером роста экономики России являлась розничная торговля – ее обороты, стимулируемые неуклонным повышением зарплат в стране, росли чуть ли не двузначными темпами. Однако с наступлением кризиса этот рост быстро сменился глубоким спадом, который продолжался более двух лет подряд.

Дело в том, что “восстановление” покупок непродовольственных товаров будет сопровождаться “затягиванием поясов” в покупках продовольствия или “сдерживанием” потребления услуг. И наоборот...

И вот в апреле 2017 года они впервые с того времени не сократились (год к году), в мае – уже выросли на 0,7% к прошлогоднему уровню, да и в июне, скорее всего, также вырастут. Однако можно предположить, что этот слабый рост прежде всего отразил “эффект низкой базы” тех же месяцев прошлого года, когда объемы розничной торговли сокращались на 5-7%. То есть, по сути, повторяется недавняя история с инфляцией, которая также резко снижалась в конце прошлого и в начале нынешнего года вследствие того же эффекта, а теперь он исчерпан.

Какого роста частного потребления в стране можно ожидать в ближайшие год-два? И как в целом сократились объемы розничной торговли в России за последние три года? Наш собеседник в Москве – ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков, специализирующийся на проблематике частного потребления:

- Частное потребление действительно начинает выправляться, но - крайне низкими темпами. И факторов, которые могли бы "разогнать" эту динамику, пока не видно. В принципе мы оцениваем лишь в несколько процентных пунктов прирост как потребления и продовольственных, и непродовольственных товаров как в 2017-ом, так и в 2018 году. Если же сравнивать с уровнем 2014 года, а это пока - достигнутый пик потребления в стране, то сокращение потребления продовольствия составило примерно 10-12%, непродовольственных товаров – около 14%. При этом “восстановление” покупок непродовольственных товаров идет сегодня чуть большими темпами, чем по продовольствию.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/tgf4lkq6ql4v">SoundCloud</a>

​Несмотря на возобновившийся рост и экономики, и зарплат в стране реальные располагаемые доходы населения (то есть с учетом как обязательных платежей, так и инфляции) все еще сокращаются. Хотя, судя по всему, их динамика фактически достигла “дна” и очевидно вскоре может смениться неким ростом, хотя бы минимальным. Напомним, в мае реальные доходы населения сократились на 0,4% к уровню мая прошлого года, а в июне, не исключено, многомесячный их спад, точнее – с октября 2014 года, может и завершиться. Но стоит ли ожидать, что динамика реальных доходов напрямую определит (что, вроде, логично) и динамику частного потребления в ближайшие месяцы? Или они могут и разойтись?

- Действительно, в 2017 году мы увидим определенный разрыв между ними. Если потребление, по нашим оценкам, может вырасти на 1,5-2,5%, то реальные доходы могут или “остаться на нуле” по итогам года, или даже сократиться – где-то на 0,5%. Дело в том, что не все компоненты доходов “подтягиваются” сегодня равномерно. Наиболее очевиден рост зарплат в “белых” секторах экономики. Тогда как по пенсиям и социальным пособиям в этом году все еще может сохраниться небольшой спад. Не ожидаем мы и восстановления роста в части доходов населения от предпринимательской деятельности, а это все-таки - 7-8% общих денежных доходов населения России.

Основной же фактор здесь - рост реальной заработной платы, а также “несильное” сокращение других источников доходов. Тогда население и сможет дополнительно рассчитывать на кредиты.

​Что же тогда в большей степени станет катализатором частного потребления в стране?

- Динамика потребления как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров более тесно связана с динамикой реальных зарплат. Однако она, по нашим прогнозам, и в 2017-ом, и в 2018 году опередит рост потребления. Если прирост потребления может составить 1,5-2,5%, то прирост реальной зарплаты мы оцениваем примерно в 2,5-3%.

В общей структуре доходов населения России весьма заметную долю, вторую по величине после оплаты труда, занимают разного рода социальные выплаты, осуществляемые из бюджетов всех уровней. Однако бюджетные расходы России в ближайшие 3-4 года, судя по экспертным оценкам, могут не только не вырасти, но даже сократиться. Что неизбежно отразиться на покупательной способности значительной части населения…

- Исходя из оценок и Росстата, и некоторых аналитических, доля выплаченных пенсий и социальных пособий в общих доходах населения в 2016 году составила примерно 18,6%. Скажем, 5-7 лет назад – 18%, а в 2007-2009 годах, то есть до серьезной индексации пенсий, осуществленной в 2010 году, эта доля была на 2-3 процентных пункта ниже. В целом можно ожидать некоторой стагнации этой доли в будущих денежных доходах населения. А значит потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться. Скажем, даже если денежные доходы населения в целом вырастут на 2-3% в 2018-2019 годах, то доходы основных групп пенсионеров и получателей социальных пособий могут и сократиться – на 1-1,5%.

Частное потребление действительно начинает выправляться, но - крайне низкими темпами. И факторов, которые могли бы "разогнать" эту динамику, пока не видно.

​И в правительстве, и в Центральном банке России продолжают говорить, что население по-прежнему придерживается “сберегательной” модели поведения. То есть меньше тратит, предпочитая сберегать. Однако рост частных вкладов в стране сильно замедлился, а Центральный банк буквально месяц назад резко снизил собственный прогноз дальнейшего их роста в этом году. В связи с этим некоторые эксперты высказывают предположения, что население больше сберегает теперь в наличной форме (и в рублях, и в валюте), так как ставки по вкладам низкие, делая вложения менее привлекательными. По оценкам вашего Центра, сколь заметно менялась общая масса наличности на руках у населения в последние год-два?

- Такого рода перемены неустойчивы. Скажем, в какие-то кварталы года могут сильнее проявляться сберегательные предпочтения населения, в другие - потребительские. Но в целом сейчас, видимо, формируется период усиленных потребительских предпочтений, когда большая, чем ранее, часть доходов населения будет использоваться им на потребление. Запасы же наличности на руках у населения за последние полтора года не сильно изменились - это говорит о том, что сбережения в наличной форме, тем более - в валюте, нехарактерны. Что любопытно, общий объем частных накоплений именно в валютных вкладах стабилизировался в России на уровне 87-91 млрд долларов, на котором он в целом и сохраняется в последние два-три года.

Наиболее очевиден рост зарплат в “белых” секторах экономики. Тогда как по пенсиям и социальным пособиям в этом году все еще может сохраниться небольшой спад.

​Динамика потребления населением продовольствия и непродовольственных товаров в России в 2017 и в 2018 годах – сколь заметно может отличаться? И за счет чего?

- Конечно, они не будут сильно отличаться, но все-таки… Дело в том, что “восстановление” покупок непродовольственных товаров будет сопровождаться “затягиванием поясов” в покупках продовольствия или “сдерживанием” потребления услуг. И наоборот, рост потребления услуг - скажем, туристических – пойдет ценой сдерживания потребления непродовольственных товаров. Но в целом мы ожидаем, что этот разрыв в темпах роста составит в 2017-2019 годах не более 2 процентных пунктов – в пользу непродовольственных товаров.

В целом сейчас, видимо, формируется период усиленных потребительских предпочтений, когда большая, чем ранее, часть доходов населения будет использоваться им на потребление.

​То есть по темпам роста потребление непродовольственных товаров будет опережать потребление продовольствия… А каким вам представляется на сегодня сам их рост в ближайшие годы? От этого напрямую зависят объемы выпуска целых отраслей российской экономики, а потому и общий экономический рост в стране – как-никак на долю частного потребления приходится более половины общего объема ВВП России…

- Наши расчеты показывают, что в 2017 году потребление продовольственных товаров может вырасти на 1,5-1,7%, в 2018 – на 2% и примерно на 2,5% - в 2019-ом. Тогда как рост покупок непродовольственных товаров в 2017 году может составить 2,3-2,5%, около 4,5% - в 2018 году и 4,8-5,1% - в 2019 году. При этом потребление платных услуг населению может вырасти на 1-1,2% в нынешнем году и на 2-2,5% - в 2018-2019 годах.

А значит потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться.

​В последние два-три месяца в России наметилось возобновление роста объемов потребительского кредитования - хотя, как отмечают кредитные агентства, почти половину “новых” таких кредитов люди берут на обслуживание “старых”. Но в целом фактор роста потребительского кредитования способен ли оказать в нынешней ситуации сколько-нибудь заметное влияние на динамику частного потребления в стране - как это было еще три-четыре года назад?

- Этот фактор будет, скорее, дополнительным. Основной же здесь - рост реальной заработной платы, а также “несильное” сокращение других источников доходов. Тогда население сможет дополнительно рассчитывать на кредиты, поддерживая таким образом общее потребление. По нашим оценкам, где-то до 0,5 процентного пункта прогнозируемого общего прироста покупок непродовольственных товаров может происходить за счет взятых потребительских кредитов. К ним нужно добавить еще как автомобильные кредиты, так и ипотечные – здесь отмечается более заметный рост, хотя, конечно, и не такой, как до кризиса, - отмечает Игорь Поляков.