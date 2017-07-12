Холодильник не поспевает за телевизором

Формально рецессия в российской экономике завершилась еще к началу апрелю, когда второй квартал подряд в стране отмечался экономический рост – после непрерывного спада в течение семи кварталов. Почти наверняка прирост ВВП будет отмечен и во втором квартале текущего года – первые свои оценки Росстат представит 19 июля. Однако спрос и потребление населения в России восстанавливаются куда медленнее, чем даже возобновившие рост зарплаты. А объемы покупок населением вряд ли вернутся на докризисные уровни и в течение нескольких ближайших лет.
В предкризисные 2011-2014 годы фактически основным драйвером роста экономики России являлась розничная торговля – ее обороты, стимулируемые неуклонным повышением зарплат в стране, росли чуть ли не двузначными темпами. Однако с наступлением кризиса этот рост быстро сменился глубоким спадом, который продолжался более двух лет подряд.
Дело в том, что “восстановление” покупок непродовольственных товаров будет сопровождаться “затягиванием поясов” в покупках продовольствия или “сдерживанием” потребления услуг. И наоборот...
И вот в апреле 2017 года они впервые с того времени не сократились (год к году), в мае – уже выросли на 0,7% к прошлогоднему уровню, да и в июне, скорее всего, также вырастут. Однако можно предположить, что этот слабый рост прежде всего отразил “эффект низкой базы” тех же месяцев прошлого года, когда объемы розничной торговли сокращались на 5-7%. То есть, по сути, повторяется недавняя история с инфляцией, которая также резко снижалась в конце прошлого и в начале нынешнего года вследствие того же эффекта, а теперь он исчерпан.
Какого роста частного потребления в стране можно ожидать в ближайшие год-два? И как в целом сократились объемы розничной торговли в России за последние три года? Наш собеседник в Москве – ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков, специализирующийся на проблематике частного потребления:
- Частное потребление действительно начинает выправляться, но - крайне низкими темпами. И факторов, которые могли бы "разогнать" эту динамику, пока не видно. В принципе мы оцениваем лишь в несколько процентных пунктов прирост как потребления и продовольственных, и непродовольственных товаров как в 2017-ом, так и в 2018 году. Если же сравнивать с уровнем 2014 года, а это пока - достигнутый пик потребления в стране, то сокращение потребления продовольствия составило примерно 10-12%, непродовольственных товаров – около 14%. При этом “восстановление” покупок непродовольственных товаров идет сегодня чуть большими темпами, чем по продовольствию.
Несмотря на возобновившийся рост и экономики, и зарплат в стране реальные располагаемые доходы населения (то есть с учетом как обязательных платежей, так и инфляции) все еще сокращаются. Хотя, судя по всему, их динамика фактически достигла “дна” и очевидно вскоре может смениться неким ростом, хотя бы минимальным. Напомним, в мае реальные доходы населения сократились на 0,4% к уровню мая прошлого года, а в июне, не исключено, многомесячный их спад, точнее – с октября 2014 года, может и завершиться. Но стоит ли ожидать, что динамика реальных доходов напрямую определит (что, вроде, логично) и динамику частного потребления в ближайшие месяцы? Или они могут и разойтись?
- Действительно, в 2017 году мы увидим определенный разрыв между ними. Если потребление, по нашим оценкам, может вырасти на 1,5-2,5%, то реальные доходы могут или “остаться на нуле” по итогам года, или даже сократиться – где-то на 0,5%. Дело в том, что не все компоненты доходов “подтягиваются” сегодня равномерно. Наиболее очевиден рост зарплат в “белых” секторах экономики. Тогда как по пенсиям и социальным пособиям в этом году все еще может сохраниться небольшой спад. Не ожидаем мы и восстановления роста в части доходов населения от предпринимательской деятельности, а это все-таки - 7-8% общих денежных доходов населения России.
Основной же фактор здесь - рост реальной заработной платы, а также “несильное” сокращение других источников доходов. Тогда население и сможет дополнительно рассчитывать на кредиты.
Что же тогда в большей степени станет катализатором частного потребления в стране?
- Динамика потребления как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров более тесно связана с динамикой реальных зарплат. Однако она, по нашим прогнозам, и в 2017-ом, и в 2018 году опередит рост потребления. Если прирост потребления может составить 1,5-2,5%, то прирост реальной зарплаты мы оцениваем примерно в 2,5-3%.
В общей структуре доходов населения России весьма заметную долю, вторую по величине после оплаты труда, занимают разного рода социальные выплаты, осуществляемые из бюджетов всех уровней. Однако бюджетные расходы России в ближайшие 3-4 года, судя по экспертным оценкам, могут не только не вырасти, но даже сократиться. Что неизбежно отразиться на покупательной способности значительной части населения…
- Исходя из оценок и Росстата, и некоторых аналитических, доля выплаченных пенсий и социальных пособий в общих доходах населения в 2016 году составила примерно 18,6%. Скажем, 5-7 лет назад – 18%, а в 2007-2009 годах, то есть до серьезной индексации пенсий, осуществленной в 2010 году, эта доля была на 2-3 процентных пункта ниже. В целом можно ожидать некоторой стагнации этой доли в будущих денежных доходах населения. А значит потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться. Скажем, даже если денежные доходы населения в целом вырастут на 2-3% в 2018-2019 годах, то доходы основных групп пенсионеров и получателей социальных пособий могут и сократиться – на 1-1,5%.
Частное потребление действительно начинает выправляться, но - крайне низкими темпами. И факторов, которые могли бы "разогнать" эту динамику, пока не видно.
И в правительстве, и в Центральном банке России продолжают говорить, что население по-прежнему придерживается “сберегательной” модели поведения. То есть меньше тратит, предпочитая сберегать. Однако рост частных вкладов в стране сильно замедлился, а Центральный банк буквально месяц назад резко снизил собственный прогноз дальнейшего их роста в этом году. В связи с этим некоторые эксперты высказывают предположения, что население больше сберегает теперь в наличной форме (и в рублях, и в валюте), так как ставки по вкладам низкие, делая вложения менее привлекательными. По оценкам вашего Центра, сколь заметно менялась общая масса наличности на руках у населения в последние год-два?
- Такого рода перемены неустойчивы. Скажем, в какие-то кварталы года могут сильнее проявляться сберегательные предпочтения населения, в другие - потребительские. Но в целом сейчас, видимо, формируется период усиленных потребительских предпочтений, когда большая, чем ранее, часть доходов населения будет использоваться им на потребление. Запасы же наличности на руках у населения за последние полтора года не сильно изменились - это говорит о том, что сбережения в наличной форме, тем более - в валюте, нехарактерны. Что любопытно, общий объем частных накоплений именно в валютных вкладах стабилизировался в России на уровне 87-91 млрд долларов, на котором он в целом и сохраняется в последние два-три года.
Наиболее очевиден рост зарплат в “белых” секторах экономики. Тогда как по пенсиям и социальным пособиям в этом году все еще может сохраниться небольшой спад.
Динамика потребления населением продовольствия и непродовольственных товаров в России в 2017 и в 2018 годах – сколь заметно может отличаться? И за счет чего?
- Конечно, они не будут сильно отличаться, но все-таки… Дело в том, что “восстановление” покупок непродовольственных товаров будет сопровождаться “затягиванием поясов” в покупках продовольствия или “сдерживанием” потребления услуг. И наоборот, рост потребления услуг - скажем, туристических – пойдет ценой сдерживания потребления непродовольственных товаров. Но в целом мы ожидаем, что этот разрыв в темпах роста составит в 2017-2019 годах не более 2 процентных пунктов – в пользу непродовольственных товаров.
В целом сейчас, видимо, формируется период усиленных потребительских предпочтений, когда большая, чем ранее, часть доходов населения будет использоваться им на потребление.
То есть по темпам роста потребление непродовольственных товаров будет опережать потребление продовольствия… А каким вам представляется на сегодня сам их рост в ближайшие годы? От этого напрямую зависят объемы выпуска целых отраслей российской экономики, а потому и общий экономический рост в стране – как-никак на долю частного потребления приходится более половины общего объема ВВП России…
- Наши расчеты показывают, что в 2017 году потребление продовольственных товаров может вырасти на 1,5-1,7%, в 2018 – на 2% и примерно на 2,5% - в 2019-ом. Тогда как рост покупок непродовольственных товаров в 2017 году может составить 2,3-2,5%, около 4,5% - в 2018 году и 4,8-5,1% - в 2019 году. При этом потребление платных услуг населению может вырасти на 1-1,2% в нынешнем году и на 2-2,5% - в 2018-2019 годах.
А значит потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться.
В последние два-три месяца в России наметилось возобновление роста объемов потребительского кредитования - хотя, как отмечают кредитные агентства, почти половину “новых” таких кредитов люди берут на обслуживание “старых”. Но в целом фактор роста потребительского кредитования способен ли оказать в нынешней ситуации сколько-нибудь заметное влияние на динамику частного потребления в стране - как это было еще три-четыре года назад?
- Этот фактор будет, скорее, дополнительным. Основной же здесь - рост реальной заработной платы, а также “несильное” сокращение других источников доходов. Тогда население сможет дополнительно рассчитывать на кредиты, поддерживая таким образом общее потребление. По нашим оценкам, где-то до 0,5 процентного пункта прогнозируемого общего прироста покупок непродовольственных товаров может происходить за счет взятых потребительских кредитов. К ним нужно добавить еще как автомобильные кредиты, так и ипотечные – здесь отмечается более заметный рост, хотя, конечно, и не такой, как до кризиса, - отмечает Игорь Поляков.
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