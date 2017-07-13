В Париже пройдут переговоры президентов США и Франции

В Париже сегодня пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что главными темами встречи станут совместная борьба с терроризмом, конфликт в Сирии и на востоке Украины.

Это первый визит президента США во Францию, однако Трамп и Макрон уже встречались на саммитах НАТО, "Большой семерки" и "Большой двадцатки".

Завтра Трамп и Макрон примут участие в праздновании Дня взятия Бастилии. В этом году торжества совмещены с парадом по случаю 100-летия вступления США в Первую мировую войну. По информации американского Белого дома, в параде примут участие представители почти всех родов войск США, включая известную американскую пилотажную группу "Буревестники".