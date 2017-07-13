Конгресс США повторно рассмотрит законопроект о санкциях против России

Члены Демократической партии США внесли в Палату представителей Конгресса законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Законопроект не отличается от документа, который был принят Сенатом 15 июня, но не был поставлен на голосование в Палате представителей из-за процессуального вопроса. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предлагает расширить ограничительные меры в отношении лиц, которые якобы причастны к нарушениям прав человека, вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году, действиям в Сирии и на Украине. Новые санкции могут затронуть горнодобывающую промышленность, металлургию, железнодорожные и морские перевозки. В новый пакет санкций включены положения, позволяющие наказывать нарушителей прав человека в России. Голосование в Конгрессе состоится в ближайшее время.

Ранее представитель Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт сообщил, что администрация США поддерживает идею введения новых санкций против России в целом, однако не одобряет нынешнюю редакцию документа. Законопроект, в частности, предусматривает, что решение о расширении и отмене санкций принимает исключительно Конгресс. В случае если президент США примет решение смягчить или отменить санкции, понадобится голосование Конгресса.

Ряд нефтяных и энергетических корпораций США критикуют американский законопроект об ужесточении санкций против России. По их мнению, эти меры ухудшат положение американских компаний в мире и предоставят преимущество конкурентам.