Следствие по делу о нападении на Навального приостановлено

Полиция приостановила расследование нападения на Алексея Навального в Москве, в ходе которого оппозиционера облили зеленкой. В ответе, который поступил адвокату политика, говорится, что следствие не смогло установить лицо, причастное к нападению.

Сам Навальный подчеркивает, что его сторонники опознали по видеозаписи с камер наблюдения членов группировки SERB Александра Петрунько и Алексея Кулакова. Ранее представитель этого прокремлевского движения сообщил, что у полиции нет претензий в связи с нападением на оппозиционера.

Алексея Навального облили зеленкой 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил сильный химический ожог глаза. Позже ему прооперировали глаз в Испании. 4 мая было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.