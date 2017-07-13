Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Следствие по делу о нападении на Навального приостановлено

Алексей Навальный после нападения

Полиция приостановила расследование нападения на Алексея Навального в Москве, в ходе которого оппозиционера облили зеленкой. В ответе, который поступил адвокату политика, говорится, что следствие не смогло установить лицо, причастное к нападению.

Сам Навальный подчеркивает, что его сторонники опознали по видеозаписи с камер наблюдения членов группировки SERB Александра Петрунько и Алексея Кулакова. Ранее представитель этого прокремлевского движения сообщил, что у полиции нет претензий в связи с нападением на оппозиционера.

Алексея Навального облили зеленкой 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил сильный химический ожог глаза. Позже ему прооперировали глаз в Испании. 4 мая было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG