Песков: приговор по делу Немцова "не имеет отношения" к повестке Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор по делу об убийстве Бориса Немцова "абсолютно не имеет отношения к кремлевской повестке дня". Об этом сообщает телеканал "Дождь". На вопрос о том, будут ли найдены заказчики убийства оппозиционного политика, представитель Владимира Путина заявил: "Есть надежда на это, безусловно".

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года у стен Кремля. По обвинению в совершении преступления осуждены Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера "нераскрытым". По их мнению, следствие "потерпело фиаско", поскольку заказчики преступления до сих пор находятся на свободе. Адвокаты убеждены, что к убийству Немцова причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а "истинный" организатор преступления – бывший заместитель командира батальона "Север" Руслан Геремеев.