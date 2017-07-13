20 лет за Немцова

Московской окружной военный суд огласил приговор пятерым подсудимым, обвиняемым в убийстве российского политика Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, стрелявшему в Немцова, дали 20 лет колонии строгого режима. Тамерлана Эскерханова приговорили к 14 годам​. Анзору и Шадиду Губашевым назначили 19 и 16 лет колонии строгого режима. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы.

Накануне прокуратура попросила приговорить для Дадаева пожизненное заключение. Остальным подсудимым – от 17 до 23 лет лишения свободы.

По приговору суда Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным непосредственно в убийстве политика, дали 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Как следует из вердикта присяжных, Дадаев признан виновным в том, что вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Немцова не менее шести раз на Большом Москворецком мосту у стен Кремля в Москве.

Тамерлана Эскерханова приговорили к 14 годам и также лишили воинских званий и орденов. Анзору и Шадиду Губашевым назначили 19 и 16 лет колонии строгого режима. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы.

Всего на скамье подсудимых было пять человек – это бывший боец чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, который, как считает обвинение, готовил убийство Борис Немцова и стрелял в него, и еще четыре человека, которые Дадаеву помогали – братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. 12 июля во время прений сторон представитель прокуратуры Мария Семененко попросила квалифицировать действия подсудимых по статьям "убийство, совершенное по найму в составе организованной группы" и "незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия в составе организованной группы".

В конце июня коллегия присяжных после трех дней в совещательной комнате вынесла обвинительный вердикт всем подсудимым. Присяжным было необходимо ответить на 26 вопросов, решение по ним принималось путем голосования – прийти к единодушному мнению коллегии не удалось.

Следствие не представило достаточных доказательств вины Бахаева

Наибольшие сомнения, судя по результатам голосования, у коллегии возникли в отношении Хамзата Бахаева: его сочли виновным 8 из 12 присяжных, в то время как по остальным подсудимым обвинительный вердикт поддерживали 10 и 11 присяжных. Бахаева также попросили оправдать и адвокаты потерпевшей стороны – семьи Бориса Немцова. По их мнению, следствие не представило достаточных доказательств его вины.

Сторона обвинения выразила удовлетворение вердиктом. Как заявила прокурор Мария Семененко, "присяжные признали, что данное дерзкое позорное преступление совершено именно в составе организованной группы".

Подсудимые же виновными себя не признали.

Я не склоню голову ни перед кем, ни перед Красновым, ни перед ФСБ

"Аллах просит терпения, я будут просить терпения, я не виноват в этом преступлении. Как будет по воле Всевышнего, я пройду этот путь должным образом, я не склоню голову ни перед кем, ни перед Красновым, ни перед ФСБ" – сказал Заур Дадаев во время прений сторон в суде. На этапе следствия трое подсудимых – Дадаев и братья Губашевы – дали признательные показания, однако в суде они сказали, что оговорили себя под пытками. Во время прений сторон они попросили оправдать их.

Защита подсудимых пообещала обжаловать приговор, в случае если он будет обвинительным (по закону судья имеет право оправдать подсудимых, несмотря на обвинительный вердикт).

Адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин заявлял, что вердикт был сфальсифицирован, а коллегия присяжных была "зачищена". По словам Каверзина, на один из вопросов, касающихся виновности Шадида Губашева, старшина коллегии присяжных объявила ответ "да, виновен", но в выданной судом копии вопросника слово "виновен" потом было заменено на слово "доказано". По мнению адвоката Заура Дадаева, это грубейшее нарушение, на основании которого весь вердикт может быть отменен.

На скамье подсудимых находятся лишь исполнители, а истинные организаторы и заказчики преступления не названы

Адвокаты семьи Бориса Немцова и соратники политика не считают убийство раскрытым. По их мнению, на скамье подсудимых находятся лишь исполнители, а истинные организаторы и заказчики преступления не названы. По версии следствия, убийство политика было совершено по корыстным мотивам – исполнителям пообещали 15 миллионов рублей. Организатором убийства следствие называет бойца чеченского батальона "Север" Руслана Мухудинова, он находится в розыске, заказчиком – "неустановленных лиц".

Адвокаты семьи Бориса Немцова убеждены, что к убийству политика причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а "истинный" организатор преступления – бывший заместитель командира батальона "Север" Руслан Геремеев. Во время следствия его ни разу не допросили.

Оппозиционер и соратник Бориса Немцова Илья Яшин заявил, что дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства Немцова остаются на свободе:

– Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается. Задача демократической оппозиции заключается в том, чтобы наращивать максимально давление на власть и добиваться энергичных, максимально эффективных следственных действий в отношении тех людей, к кому идут следы от тех людей, которые сегодня признаны виновными. В частности, речь идет о братьях Делимхановых – один из них возглавляет батальон "Север", где служили подсудимые, второй является депутатом Государственной Думы от фракции "Единая Россия" и ближайшим соратником Рамзана Кадырова, – говорит Яшин.

Это одно из главных дел демократической оппозиции – добиться, чтобы заказчики, организаторы, все до одного, причастные к убийству Бориса, оказались в итоге за решеткой

Рамзан Кадыров также является объектом, который должен интересовать следственные органы, хотя этого до сих пор не происходит, убежден Яшин. "Генерал Виктор Золотов, глава Росгвардии, несомненно, должен представлять интерес для следствия. Ну, а за генералом Золотовым очевидным образом маячит фигура Владимира Путина, и с него тоже никакие подозрения, с нашей точки зрения, разумеется, не сняты, – поясняет политик. – На любом публичном выступлении, где появляется Путин и где есть хотя бы один независимый человек, ему должны задавать вопросы про убийство Немцова. В любой стране, куда приезжает Путин, ему должны задавать в лоб вопросы про убийство Немцова. Это одно из главных дел демократической оппозиции - добиться, чтобы заказчики, организаторы, все до одного, причастные к убийству Бориса, оказались в итоге за решеткой".

Родственники Бориса Немцова убеждены, что убийство было совершено по политическим мотивам, поэтому добивались, чтобы дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" – Немцов на момент смерти был действующим депутатом Ярославской областной думы.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта 2015 года были арестованы все пять подозреваемых. В октябре 2016 года в Московском окружном военном суде начались слушания по делу об убийстве политика.