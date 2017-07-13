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Москалькова просит суд освободить инвалида, осужденного за разбой

Омбудсмен Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в суд ходатайство об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева, приговоренного к колонии по обвинению в разбое. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Москалькова также попросила суд изменить Мамаеву меру пресечения, а от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний потребовала незамедлительно провести медицинское обследование осужденного.

Накануне освободить инвалида призвал Совет по правам человека при президенте России. В прокуратуре заявили, что будет проведена проверка.

30 июня 28-летний Антон Мамаев, который весит 18 килограмм и у которого полностью атрофированы мышцы, был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о хищении мотороллера. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Сейчас Мамаев находится в больнице.

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