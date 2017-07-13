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Трамп в Париже. Импичмент подождет.

Противники Дональда Трампа требуют его отставки у Белого дома в Вашингтоне

Трамп прилетел в Париж ко Дню взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп прилетел в Париж, где встретился в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном. Демократы конгресса выдвинули на обсуждение вопрос импичмента главы Белого дома. Трамп в очередной раз отверг обвинения в сговоре с Кремлем. Президент Франции Макрон упрекнул Германию в извлечении выгоды из неурядиц в Еврозоне.

Встреча президентов Эммануэля Макрона и Дональда Трампа в Париже
Встреча президентов Эммануэля Макрона и Дональда Трампа в Париже

Гости программы: журналист-американист Михаил Таратута, международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, обозреватель Радио Свобода в Париже​ Семен Мирский, политолог Виктор Кувалдин.​

Ведущий Мумин Шакиров

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