Трамп в Париже. Импичмент подождет.

Трамп прилетел в Париж ко Дню взятия Бастилии
Президент США Дональд Трамп прилетел в Париж, где встретился в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном. Демократы конгресса выдвинули на обсуждение вопрос импичмента главы Белого дома. Трамп в очередной раз отверг обвинения в сговоре с Кремлем. Президент Франции Макрон упрекнул Германию в извлечении выгоды из неурядиц в Еврозоне.
Гости программы: журналист-американист Михаил Таратута, международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, обозреватель Радио Свобода в Париже Семен Мирский, политолог Виктор Кувалдин.
Ведущий Мумин Шакиров
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