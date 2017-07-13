Профсоюз журналистов требует освободить Александра Соколова

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ собирает подписи в защиту обвиняемого в экстремизме корреспондента РБК Александра Соколова.

В Профсоюзе заявили, что уголовное дело в отношении журналиста, возможно, связано с его антикоррупционными расследованиями, и потребовали оправдать Соколова, поскольку, как считают авторы письма, в действиях молодого человека нет состава преступления. Обращение подписали уже около 300 журналистов и работников СМИ, сообщает интернет-издание Colta.

Александр Соколов находится под арестом уже два года. Он является членом инициативной группы по подготовке референдума "За ответственную власть". Его, а также еще троих членов этой группы – Валерия Парфенова, Кирилла Барабаша и Юрия Мухина – обвиняют в том, что они якобы продолжали деятельность запрещенной организации "Армия воли народа". Правозащитный центр "Мемориал" признал обвиняемых политзаключенными.

Президент Владимир Путин дважды обещал "разобраться" в деле Соколова, однако это никак не повлияло на положение корреспондента РБК, отмечают в Профсоюзе журналистов и работников СМИ.