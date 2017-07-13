В Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО

Россия и НАТО имеют серьезные разногласия относительно конфликта на Украине, однако стороны должны продолжать диалог. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, основная часть разногласий касается российской аннексии Крыма в 2014 году и роли России в конфликте на востоке Украины. Ранее генеральный секретарь заявил, что Россия "должна вывести тысячи своих военных" с территории Украины и прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе. Кремль в ответ вновь категорически отверг свою причастность к конфликту.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический союз не видит угроз со стороны России в связи с предстоящими учениями "Запад-2017" в сентябре. Однако в НАТО полагают, что в учениях примут участие больше сил, чем заявлено официально.

Столтенберг также заметил, что Россия и НАТО заинтересованы в поддержке стабильности в Афганистане.