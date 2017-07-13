В Тамбове на семь суток арестован волонтер штаба Навального

Суд в Тамбове в четверг арестовал на семи суток волонтера предвыборного штаба политика Алексея Навального Игоря Сливина по обвинению в неповиновению сотрудникам полиции.
Как сообщает портал "ОВД-Инфо", 7 июля Сливин снимал на камеру осмотр и вскрытие полицейскими груза с агитационными листовками. При этом полиция задержала Сливина и составила на него протокол лишь 12 июня.
10 июня за съемку вскрытия груза с листовками была оштрафована другая активистка штаба Диана Рудакова.
С начала июля полиция под различными предлогами обыскала штабы Навального в нескольких городах, включая Москву. Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.
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