В нескольких штабах Навального проходят "следственные действия"

В нескольких городах России сотрудники правоохранительных органов проводят "следственные действия" в помещениях предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. Обыск, в частности, проходит в московском штабе политика. В полиции заявляют, что он связан с делом о "самоуправстве", которое якобы было возбуждено из-за нарушений договора аренды других помещений в здании.

Обыск также проходит в штабе Навального в Вологде – сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") ищут материалы, содержащие "клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывы к грубым нарушениям общественного порядка".

Кроме этого, как сообщил Леонид Волков, глава предвыборной кампании Навального, полицейские "проводят следственные действия неизвестного характера" на складе федерального штаба, где хранятся остатки тиража газеты оппозиционера. В Калуге полицейские прибыли на склад логистической компании, где также находятся агитационные материалы Навального. В десятках городов, в том числе в Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты.​

Накануне обыск прошел в штабе Навального в Новосибирске. Свои действия полицейские объяснили якобы поступившим сообщением о бомбе. Взрывное устройство так и не было найдено, однако у соратников оппозиционера изъяли 100 тысяч газет, листовки и детекторы "жучков".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.

В настоящее время политик находится под административным арестом по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве.