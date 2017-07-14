Сверххищники

Носорожек был совсем еще маленький. Странный инстинкт заставлял его не спасаться бегством, а искать защиты у тела мертвой матери. Детеныш пытался подлезть к убитой самке носорога под бок, не обращая внимания на творившийся рядом ужас. От головы его матери уже почти ничего не осталось – браконьеры застрелили ее несколько часов назад, ради драгоценного рога, который тут же отпилили и скрылись, и до туши быстро добрались падальщики. Гиены и грифы, отталкивая друг друга, рвали обезображенную морду, а сзади за телом прятался детеныш. Как он остался в живых и даже сохранил свой маленький рог – непонятно.

В нескольких африканских странах действует спонсируемая благотворителями НКО под названием Vetpaw (Veterans Empowered To Protect African Wildlife, "Ветераны, помогающие защитить африканских диких животных"), в которой работают бывшие военнослужащие элитных частей Вооруженных сил США, воевавшие в Ираке, Афганистане и других местах, не нашедшие достойной работы на родине и решившие применять свои боевые таланты и полученные навыки в мирных целях в Африке. Они находят и спасают раненых зверей, обучают местных егерей и полицейских, выслеживают и арестовывают браконьеров и передают их в руки правосудия (которое, правда, чаще всего оказывается более чем снисходительным). Именно они на днях и нашли маленького носорога и его мертвую мать в одном из заповедников Южно-Африканской Республики и сделали несколько фотографий, на которые трудно смотреть равнодушно: плачущие бывалые морпехи, носорожек и кровавое месиво на земле.

Подобные фото и видео появляются все чаще, в последние месяцы буквально каждый день – в Южную Африку, которая из-за действовавших здесь до недавнего времени законов считалась убежищем для этих животных, пришла настоящая носорожья бойня, уже поразившая другие государства континента, где живые носороги еще остались. Хорошо спланированные убийства белых и черных африканских носорогов совершаются в государственных и частных заказниках и заповедниках ради природных украшений, которые они носят на мордах, ради колоссальных прибылей и омерзительных прихотей ближневосточных и азиатских нуворишей, готовых заплатить до 70 тысяч долларов за килограмм толченого рога. Большой целый рог в хорошем состоянии, весом до 4 килограммов, иногда может стоить в полтора раза больше.

Одна из главных отличительных способностей человека – безжалостно и бездумно уничтожать, пожирать и изгаживать вокруг себя все что только можно. Широко известно о появлении как минимум пяти "великих океанских мусорных пятен", о таянии ледников или о том, например, что вечная московская грязь на 60–80 процентов состоит, как выяснилось, из микрочастичек автомобильных покрышек. Но нельзя сказать, чтобы человечество сильно переживало по этому поводу. Может быть, стоит начать переживать хотя бы из-за прямых массовых убийств ради выгоды? Тогда читайте этот текст дальше.

В биологии существует понятие "сверххищники", или же "высшие хищники", "суперхищники". Так называют группы организмов, существ, занимающих в пищевой цепи верхнее положение. Главный "сверххищник" планеты – это вовсе не кашалот, не лев, белый медведь или большая белая акула. Это ходящее на двух ногах существо, которое именуется homo sapiens, "человек разумный", вид рода "люди". Это мы, и противостоять на планете нам не может никто.

Трагедия уникальной природы в Африке, которой уже практически не осталось за пределами заповедников, тоже не новость. Когда-то убийства совершались в основном ради развлечения и считались "благородным спортом". Некоторые, впрочем, считают охоту хорошим отдыхом и сегодня – например, сумасшедший российский убийца-дипломат Александр Шилин, история которого наделала много шума в мае этого года, или сохранивший монархический титул и после отречения испанский король Хуан-Карлос Первый. Никакие богатые охотники не убивают в Африке столько живности, сколько сегодня это делают браконьеры. Могучий, отлаженный бизнес по уничтожению живого "разумными людьми" поставлен на поток, в нем крутятся фантастические деньги и "работают" десятки тысяч профессионалов. Все крупные животные на африканском континенте в той или иной степени находятся на грани уничтожения. Носороги оказались в этом списке смерти первыми.

В Восточную Африку я, как все советские мальчики зачитывавшийся "Зелеными холмами Африки" Хемингуэя и прочей подобной кровожадно-романтической белибердой, мечтал попасть много лет. Помните эти, к примеру, строки, которые сегодня мне трудно перечитывать без отвращения?

"Он дрожал от волнения, и я догадался, что он отмывал с рук кровь.

– Что у вас там?

– Носорог, – ответил он.

– Случилось что-нибудь?

– Нет. Мы застрелили его.

– Вот здорово! Где же он?

– Вон за тем деревом.

Мы прибавили шагу. Возле дерева лежала только что отрезанная голова носорога, и какого носорога! Он был вдвое крупней моего. Глаза были закрыты, и в уголке одного из них, точно слеза, рдела капелька крови. Голова была огромная, рог красиво изогнут. Шкура в целый дюйм толщиной свисала складками позади головы и на месте среза белела, как свежий сок кокосового ореха.

– Какой длины рог? Дюймов тридцать?

– Ну нет, тридцати не будет, — возразил Старик.

– И все же превосходная добыча, мистер Джексон, – вмешался Дэн. – Красавец!"

Не так давно я попал в Восточную Африку… и в трех странах провел довольно много времени, с помощью местных гидов (знающих и любящих свое дело) разыскивая невероятных и обожаемых с детства крупных животных из книжек, на которых хотел взглянуть в дикой природе. Они нашлись – в знаменитых местах вроде Серенгети, Масаи-Мара или Нгоронгоро, и в очень небольших количествах. Труднее всего было выследить носорога. Наш проводник Фарадж был очень доволен, когда мы сумели отыскать всего одного. "Немногим так везет, их тут у нас в Нгоронгоро всего четыре осталось". "Всего четыре носорога, в этих местах!? Гадина этот Хемингуэй!" – подумал я. У носорога был спилен рог, хотя на вид чувствовал он себя хорошо. "Да, это мы ему, под наркозом. Теперь жив останется. Знаешь же про пиратов?" – "Каких пиратов? Может, браконьеров?" – "Они стали и ими тоже".

Как выяснилось, речь шла о пресловутых сомалийских пиратах, о которых еще несколько лет назад говорил весь мир. Потом разговоры как-то затихли – но пираты никуда не исчезли, просто из морских преступников стали сухопутными. По рассказам проводника Фараджа (его слова потом подтвердили многие), в последние годы с территории Сомали, давно уже переставшего быть государством в общепринятом смысле этого слова, в Кению, Танзанию, Уганду, часто через несколько границ, регулярно просачиваются моторизованные, оснащенные отличной электронной техникой и автоматическим оружием банды. Их главная цель – местные национальные парки и заповедники, где они "добывают" слоновую кость и бесценные носорожьи рога.

Им противостоят армейские части, полиция, рейнджеры, в саваннах Восточной Африки иногда разворачиваются настоящие бои, в которых применяются даже вертолеты и бронетранспортеры. Между прочим, по этой причине всем мирным туристам в Африке очень не рекомендуют одеваться в походном стиле "милитари" – чтобы не быть принятым за противника и не быть подстреленным в буше. Но поймать и остановить всех браконьеров невозможно – пока существует колоссальный спрос на их товар.

Если лет 20 назад основным местом сбыта носорожьих рогов был Ближний Восток (богатые арабы мечтали иметь кинжал, и не один, сделанный из рога носорога), то сегодня 99 процентов "товара" (как и других "африканских трофеев", сделанных из частей тела убитых животных) уходят в КНР, Сингапур, Гонконг, Малайзию и Вьетнам. Почти полтора миллиарда китайцев живут все дольше и все обеспеченнее, и все чаще болеют… Лекарства, произведенные кустарным способом из толченых рогов носорога, считаются в традиционной китайской медицине самыми чудодейственными (разумеется, по причине нелегальности, труднодоступности и стоимости), из них стряпают все эти "эликсиры долголетия" и "средства для "драконьей" потенции".

Но нередки и случаи, когда азиатские миллионеры покупают порошок из толченого рога носорога просто потому, что хотят произвести впечатление на друзей и показать, что могут себе позволить все что угодно. На закрытых вечеринках в Азии сегодня вошло в моду нюхать "носорожьи порошки" как кокаин. Никакого эффекта этот процесс не дает – кроме внешнего. Ведь кокаин стоит на порядок дешевле.

Последние подсчеты выявили, что на планете осталось максимум 28–30 тысяч носорогов всех видов, возможно – много меньше, включая те, что находятся на грани полного уничтожения, если уже не исчезли совсем, например, яванский или суматранский виды. Когда-то носороги водились даже в Европе (еще в III веке до н.э.!), в Африке и Азии же примерно до XVIII века их счет шел на многие сотни тысяч, если не на миллионы. И вся история отношений человека и носорога – это история убийства животных. Наверное, ни один другой зверь не вызывал у людей такого желания уничтожить его при любой встрече, ради наживы или забавы, как носорог.

Про знаменитую гравюру Дюрера Rhinoceros говорили, что "ни одно изображение животного не оказывало такого глубокого влияния на искусство". На ней весьма забавно и с художественными искажениями (Дюрер сам не видел этого животного и слушал лишь рассказы очевидцев) изображен индийский носорог, первый со времен античности попавший в западный мир – он был послан в 1515 году в дар португальскому королю Мануэлу I от правителя индийского Гуджаратского султаната Музаффара Шаха II. Носороги в ту эпоху еще считались животным мифическим, их отождествляли со сказочными единорогами, поэтому появление настоящего зверя произвело фурор. Им восторгались и приезжали издалека, только чтобы на него взглянуть. Однако эта история полна печального символизма. Индийский носорог долго болел и трагически погиб – португальский король в свою очередь захотел подарить животное папе римскому Льву X, и корабль, который вез зверя в Рим, попал в бурю и утонул.

Если в Восточной Африке белых и черных носорогов осталось очень мало, то в Южной Африке, в первую очередь в ЮАР, обитает 68 процентов всей их мировой популяции. В стране много лет действовал мораторий на торговлю носорожьими рогами, хотя охотничьи лицензии на их официальное убийство, "отстрел", все равно продавались. Однако в апреле 2017 года, несмотря на все судебные апелляции и старания местных и международных природоохранных организаций, Верховный суд ЮАР разрешил в стране торговлю носорожьими рогами – как сообщается, ради пополнения казны и одновременно "снижения цены на этот товар, что должно снизить масштабы браконьерства". После чего в ЮАР и началась бойня. Никаких проблем с получением лицензии на торговлю и вывоз носорожьих рогов в этом государстве, занимающем нижние строчки во всех "рейтингах коррумпированности", составляемых правозащитными организациями вроде Transparency International, у местных преступных группировок, с их деньгами и транснациональными связями, не возникло.

По официальным данным, только в Южно-Африканской Республике и только в прошлом 2016 году были убиты, несмотря на статус "носорожьего рая", не меньше тысячи носорогов. Не хочется думать о том, сколько их погибнет к концу нынешнего года.

Носорогов и в зоопарках мира довольно мало, особенно в России. Но хотя бы покажите детям мультфильм или фильм про носорога. Пусть запомнят, как они выглядят.

Александр Гостев – международный обозреватель Радио Свобода

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