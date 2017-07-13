Пол Райан: на слушания по России надо вызвать Трампа-младшего

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что сын президента Дональд Трамп-младший должен дать показания на слушаниях по связям окружения Дональда Трампа-старшего с Россией.

По информации CNN, глава сенатского комитета по юридическим вопросам, республиканец Чарльз Грасли планировал 13 июля направить Трампу-младшему письменный вызов на слушания по России.

На днях сын президента сообщил, что в июне 2016 года встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая хотела собрать компромат на соперника его отца на президентских выборах кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон перед выборами 2016 года. Как стало известно из опубликованных СМИ электронных писем, Трамп-младший охотно согласился встретиться с адвокатом, которая, как ему сказали, представляла группу российских сторонников его отца.

12 июля Трамп заявил, что его сын ни в чём не виноват. Так президент прокомментировал в своём твиттере слова Трампа-младшего о том, его встреча с Весельницкой была абсолютно бесполезной для предвыборной кампании отца и поэтому он о ней не рассказал.

Именно возможность вмешательства России в выборы американского президента в прошлом году стала предметом расследований, которые проводят Конгресс и Министерство юстиции США.