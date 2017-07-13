"Фонтанка": ФСБ задержала гендиректора "Силовых машин"

В Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан генеральный директор компании "Силовые машины" Роман Филиппов, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.

По информации издания, поводом для задержания стало подозрение в разглашении государственной тайны. В ФСБ и "Силовых машинах" не прокомментировали эти сведения.

Информация о задержании Филлипова поступила на фоне скандала по поводу поставки в обход санкций турбин компании Siemens в аннексированный Крым. Известно, что турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин".

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров.

В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

