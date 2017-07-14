Гендиректора "Силовых машин" отпустили после допроса в ФСБ

Генерального директора "Силовых машин" Романа Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны. Процессуального статуса у Филиппова пока нет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

О задержании Филиппова в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности в четверг сообщила "Фонтанка". В пресс-службе "Силовых машин" отказались от комментариев.

Информация о задержании Филиппова поступила на фоне скандала по поводу поставки в обход санкций турбин компании Siemens в аннексированный Крым. Известно, что турбины были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин".

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компаний "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами.