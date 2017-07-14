В Хабаровске залили краской и клеем дверь в штаб Навального

В ночь на пятницу неизвестные залили краской входную дверь и разрисовали окна штаба кампании Алексея Навального в Хабаровске. Как сообщается в группе штаба "ВКонтакте", замочная скважина двери была залита суперклеем. По словам активистов, полиция приехала спустя два часа после звонка.

11 июля полицейские изъяли листовки из штаба Навального в Хабаровске, объяснив свои действия якобы поступившей жалобой на незаконную агитацию. Активисты назвали действия полиции незаконными.

