Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Хабаровске залили краской и клеем дверь в штаб Навального

Штаб Навального в Хабаровске

В ночь на пятницу неизвестные залили краской входную дверь и разрисовали окна штаба кампании Алексея Навального в Хабаровске. Как сообщается в группе штаба "ВКонтакте", замочная скважина двери была залита суперклеем. По словам активистов, полиция приехала спустя два часа после звонка.

11 июля полицейские изъяли листовки из штаба Навального в Хабаровске, объяснив свои действия якобы поступившей жалобой на незаконную агитацию. Активисты назвали действия полиции незаконными.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG