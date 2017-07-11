В Хабаровске полиция изъяла листовки в штабе Навального

В предвыборный штаб Алексея Навального в Хабаровске во вторник пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на координатора Алексея Ворсина.

По его словам, полицейские объяснили свои действия якобы поступившей жалобой на незаконную агитацию. Они изъяли около тысячи листовок. Активисты считают обыск незаконным и готовят жалобу, добавил Ворсин.

За минувшую неделю полиция обыскала штабы Навального в нескольких городах, включая Москву. Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.

Сторонники Навального считают, что власти пытались сорвать "агитационный субботник", который прошел в России 8 и 9 июля. Во время акции полиция задержала более 100 человек в десятках городов страны.