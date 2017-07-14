В США могут снять арест с российской дипсобственности

Администрация президента США Дональда Трампа может снять арест с российской дипломатической собственности, если Москва выполнит свои обязательства по соблюдению режима перемирия в Сирии. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил заместитель советника президента США Себастьян Горка.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что заместитель госсекретаря США Том Шеннон 17 июля примет в Вашингтоне заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Ожидается, что Шеннон и Рябков, в частности, обсудят вопросы возврата дипсобственности. В июне Москва отменила встречу между Шенноном и Рябковым после того, как министерство финансов США объявило о новых санкциях против России в связи с агрессией на Украине.

Власти США закрыли доступ к дипломатическим комплексам России в Нью-Йорке и Мэриленде в конце 2016 года. В МИД России заявили, что, применив данные санкции, администрация президента Барака Обамы нарушила международное право. Россия не стала вводить ответные меры в отношении США, однако недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные действия все же готовятся.

