Блогера Соколовского внесли в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов "ловца покемонов" Руслана Соколовского, условно осужденного за оскорбление чувств верующих. Как сообщил в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков, банковские счета его подзащитного заблокированы.

Соколовский находится в списке экстремистов под номером 5847. Когда он был внесен в перечень, неизвестно. Всего в списке значатся более 7,5 тысяч человек.

В апреле суд приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. В начале июля срок был сокращен до двух лет и трех месяцев.

Перечень организаций и граждан, подозреваемых в терроризме, был опубликован Росфинмониторингом в 2011 году. Данные из перечня рассылаются в финансовые организации для блокировки счетов лиц, находящихся в нем.

