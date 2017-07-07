Суд в Екатеринбурге сократил условный срок блогеру Соколовскому

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор блогеру Руслану Соколовскому и сократил ему условный срок до двух лет и трех месяцев, сообщает "Медиазона". Из приговора было исключено наказание за незаконное хранение ручки с камерой.

Соколовский был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих. Адвокат Соколовского настаивал на отмене приговора, требуя исключить пункт, в котором говорится об отрицании его подзащитным бога и пророка. Сам Соколовский заявил, что будет добиваться отмены приговора в Европейском суде по правам человека.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Обвинения в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи он отвергает. Правозащитный центр "Мемориал" признал Соколовского политическим заключенным.

