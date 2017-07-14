МИД РФ жалуется, что США не выдают визы российским дипломатам

Вашингтон не выдает визы российским дипломатам, которых Россия направляет в США вместо высланных в декабре 2016 года. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, численный состав американского посольства в Москве очень сильно превышает количество сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, и Россия в качестве одной из ответных мер может "просто уравнять персонал".

В конце декабря прошлого года власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия тогда отказалась принимать ответные меры, объяснив это тем, что в дальнейшем будет строить отношения не с администрацией Барака Обамы, которая ввела санкции, с администрацией Дональда Трампа. Однако недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные действия все же готовятся.

В пятницу заместитель советника президента США Себастьян Горка заявил в интервью телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа может снять арест с российской дипломатической собственности, если Москва выполнит свои обязательства по соблюдению режима перемирия в Сирии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эти условия "шантажом".