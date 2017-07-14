Полиция обыскивает штаб Навального в Кемерове

Полицейские обыскивают штаб предвыборной кампании Алексея Навального в Кемерове, сообщил в твиттере сам политик. Региональный менеджер кампании Олег Снов уточнил, что полиция пытается найти и изъять "экстремистские" материалы.

Ранее активисты сообщили, что неизвестные залили краской входную дверь и разрисовали окна штаба Навального в Хабаровске. 11 июля полиция изъяла из штаба агитационные листовки.

С начала июля полиция изъяла агитационные материалы в штабах Навального в нескольких городах, включая Москву.

