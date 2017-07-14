В Казани суд назначил стороннику Навального 30 часов работ

Суд в Казани назначил волонтеру местного штаба Навального Анатолию Малову 30 часов обязательных работ за раздачу листовок на так называемом агитационном "субботнике" 8 июля. Об этом сообщает "Idel.Реалии" – проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В минувшую субботу сторонники Навального Анатолий Малов и Андрей Бояршинов были задержаны сотрудниками Центра по противодействию экстремизму за якобы незаконную агитацию. 13 июля Малова доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и отправили в суд.

Защита активиста настаивала, что раздача листовок не является публичным мероприятием и ходатайствовала о прекращении дела. Судья утверждал, что Малов участвовал в несогласованной акции и раздавал листовки с политическим содержанием. Он также сослался на указ президента Путина об особых мерах безопасности (с 1 по 12 июля) во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

С начала июля полиция под различными предлогами обыскала штабы Навального в нескольких городах, в том числе в Казани. Изымали листовки и газеты, проверяли компьютеры, задерживали волонтеров.