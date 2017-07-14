Дешево и опасно

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспокоена объединением Uber и "Яндекс.Такси". Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев. По мнению чиновника, которого цитирует ТАСС, слияние агрегаторов угрожает ограничению конкуренции на российском рынке услуг такси.

О слиянии Uber и "Яндекс.Такси" объявлено 13 июля. Компании решили объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок. Планируется, что новая структура будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце 2017 года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. В новую компанию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

По условиям соглашения Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию значительные суммы – 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно.

По оценке "Коммерсанта", по состоянию на июль 2017 года объединенная платформа работает в шести странах, 127 городах, ее сотрудники совершают 35 миллионов поездок в месяц, месячная суммарная стоимость поездок – 7,9 миллиарда рублей.

Основатель и CEO израильского сервиса Gett Дэйв Вайсер полагает, что объединение бизнесов "Яндекс.Такси" и Uber может привести к росту цен на услуги онлайн-такси. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке". При этом Вайсер отметил, что "для Gett одним конкурентом стало меньше, и поздравил "Яндекс" с хорошей сделкой.

Активист движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что желание ФАС проверить сделку об объединении "Яндекс.Такси" и Uber вполне правомерно:

Монополисты сначала выносят с рынка конкурентов, а потом выкручивают руки водителям и пассажирам

– Дело в том, что действия монополии во всех странах во все времена примерно одинаковые – сначала демпингом выносятся с рынка конкуренты, а потом уже начинают выкручивать руки как водителям, так и пассажирам. Здесь, конечно же, будет то же самое. Безусловно, здесь нужно очень внимательно смотреть на предмет договоренности. Потому что возникает вопрос – а не является ли это некоей формой сговора для того, чтобы просто координировать тарифы и получать больше денег с рынка, с пассажиров, чтобы меньше платить водителям. Как всегда, в случае с образованием монополии потребитель сначала выигрывает, а потом начинает очень серьезно проигрывать. Так было всегда, и я думаю, что так будет и в этом случае. Хотя поначалу, конечно же, потребитель услуг такси выиграет. Цены будут ниже. Но потом, когда конкуренты не выдержат этой гонки и уйдут с рынка, цены будут очень серьезно повышены. И сделать с этим будет практически ничего нельзя, – считает Шкуматов.

В прошлом году Петр и другие активисты "Синих ведерок" провели эксперимент: чтобы понять, как утроен рынок, устроились работать водителями такси в компании Uber, "Яндекс.Такси", Gett taxi и "Сити-мобил". Результаты их поразили – доходы водителей не превышали 200 рублей в час, а для того чтобы заработать более-менее нормальные деньги, приходилось работать шесть дней в неделю по 12 часов:

Доход водителя уменьшился до 130 рублей в час – это сильно влияет на безопасность

– Это было не просто тяжело, это очень сильно влияло на безопасность движения. Потому что находиться за рулем столько времени очень рискованно. Все эти требования по нахождению за рулем не более 8 часов получены научным путем. Нужно, чтобы водитель мог заработать уместные в своем регионе деньги за 8 часов, – считает Петр Шкуматов. – Но сейчас ситуация еще больше ухудшилась. Вследствие такого волюнтаризма агрегаторов доход водителя уменьшился до 130 рублей в час. Это означает, что человек, который возит вас в "Яндекс.Такси", заработает за 12 часов 1700–1800 рублей. В расчете на месяц, если человек работает 24 дня, это получится примерно 40 тысяч рублей. Сами понимаете, что это работа на износ. И совершенно неудивительно, что таксисты, поставленные в такие нечеловеческие условия, очень часто попадают в аварии, в которых страдают пассажиры и их имущество. Есть довольно большое количество смертельных случаев. С этим можно бороться, только прекратив попытки выжать из водителей все во имя доли рынка, достижения каких-то показателей, борьбы с конкурентами и так далее, – полагает Петр Шкуматов.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что пассажиры только выиграют от этого объединения:

Конкуренция была жесткая, происходило ухудшение качества обслуживания

– К сожалению или к счастью, конкуренция была достаточно жесткая. И можно говорить о том, что происходило ухудшение качества обслуживания потребителя, – считает Янин. – С одной стороны, цены на поездки падали, с другой – росло число жалоб на компании. Таксисты рассказывали об отсутствии каких-либо заработков. Я думаю, что потребители заинтересованы в том, чтобы сервис улучшался и становился более качественным. В любом случае, вложение в клиентский сервис, который не связан с сырьевыми ресурсами, всегда хорошо с точки зрения инновационной экономики. Расширение географии – это создание новых рабочих мест. Так что преимущества онлайн-бронирования смогут оценить жители небольших городов. Думаю, что эта сделка будет согласована и сервис онлайн- бронирования такси будет доступнее и качественнее, – полагает Янин.

Дмитрий Янин предполагает, что после слияния компаний цены на услуги такси несколько подрастут, но считает, что таксисты и потребители от этого только выиграют:

Такие слияния типичны для развитых стран

– Возможно, поездки станут чуть дороже. Но беспрецедентное падение цен на услуги такси, которое мы наблюдали последние несколько лет, не могло продолжаться долго. Нужно выходить на равновесную цену, которая будет выгодна и таксопаркам, и таксистам. Цена на онлайн-сервисы, как правило, на 30% ниже традиционных тарифов. Другое дело, что из-за кризиса услуги такси в России тоже подешевели, потому что люди стали беднее. Ездить в аэропорт за полторы тысячи рублей, это было до кризиса, большинство вряд ли может себе позволить. Поэтому все упало. Зато для иностранцев по части такси Москва стала доступным городом. Что касается позиции ФАС – лучше бы они обращали свое внимание не на рынок такси, а на другие монополизированные рынки в РФ. Я бы на месте ФАС больше говорил о национализации целых отраслей, о создании государственных монополистов. А эти новые сервисы я бы не трогал, потому что такие слияния типичны для развитых стран. И никто им палки в колеса не вставляет, никто эти сделки не блокирует, – считает Дмитрий Янин.

Председатель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус называет объединение Uber и "Яндекс.Такси" "знаменательным событием" и началом революционного изменения всего рынка такси в России:

"Яндекс" становится монополистом

– Если компания "Яндекс" сохранит функцию участника рынка таксомоторных услуг, она практически становится монополистом. И сама ситуация подтолкнет ее к тому, что "Яндекс" из участника рынка превратится в инфраструктурную государственную систему организации транспортных услуг. Но монополизм не идет на пользу ни одной отрасли экономики, ни потребителям, ни государству, ни бизнесу. Конечно, потребителей волнует – увеличатся ли цены, снизится ли время подачи. Мне кажется, их можно успокоить. Пока этого не произойдет. Это процессы очень долгие, займут год-два, а то и несколько. Снижение качества напрямую зависит от размера тарифа. Чем меньше тариф, чем меньше зарабатывают водители, тем менее квалифицированные водители приходят в эту деятельность, тем хуже качество. Поэтому здесь две стороны медали. Чем дешевле такси, тем хуже качество обслуживания, тем меньше защита пассажира, – считает Станислав Швагерус.

Как уточняется, сделка о слиянии уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в IV квартале 2017 года.

По данным Московского департамента транспорта, в 2016 году среднесуточное число перевезенных на такси пассажиров в российской столице увеличилось по сравнению с прошлым годом в два с лишним раза и превысило 582 тысяч человек. Показательно, что более 85% всех заказов было сделано через мобильные приложения. Всего, по оценкам ведомства, общий пассажиропоток в такси в прошедшем году составил 212 миллионов человек. По оценкам экспертов, к концу 2017 года 90% заказов такси в больших городах будет проходить через агрегаторы, которые вытеснят с рынка таксопарки.