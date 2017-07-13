"Яндекс.Такси" сообщает об объединении с Uber в России

Сервисы "Яндекс.Такси" и Uber подписали соглашение об объединении на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз, распространенный от имени генерального директора "Яндекс.Такси" Тиграна Худавердяна.

Сделка предусматривает создание единой "платформы" водителей, вызвать которых клиенты смогут через приложения "Яндекс" и Uber. Контроль над объединенной компанией будет осуществлять "Яндекс", отметил Худавердян.

По данным Московской биржи, после сообщения о сделке акции российской компании резко подорожали, установив исторический рекорд.

Американская фирма Uber, предоставляющая услуги водителей через интернет, вышла на российский рынок в 2013 году, составив конкуренцию российскому сервису "Яндекс.Такси", который к тому времени действовал уже около двух лет.