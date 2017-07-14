В Петрозаводске не стали возбуждать дело об избиении журналиста

Следственный комитет в Петрозаводске отказался возбудить уголовное дело о нападении сотрудника полиции на журналиста во время антикоррупционной акции 26 марта. Об этом в пятницу сообщило издание "7х7".

Во время митинга полицейский ударил по лицу корреспондента интернет-газеты "Черника" Алексея Владимирова. Журналист попытался выяснить личный номер сотрудника, после чего его ударили еще раз и отобрали телефон. Нападение было запечатлено на видео.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции, связанные с публикацией расследования о якобы принадлежащей главе правительства Дмитрию Медведеву элитной недвижимости. В Петрозаводске были задержаны шесть человек, одного из них обвинили в неповиновении полиции.