Полиция ходит по домам задержанных на акциях против коррупции и пытается без повесток проводить процессуальные действия. Сообщения об этом поступили на горячую линию портала "ОВД-Инфо".



Как рассказал один из задержанных 12 июня на акции в Петербурге по имени Юрий, к нему пришли полицейские и попросили проехать в отдел. Поскольку у них не было никаких официальных документов, он отказался. После визита полиции ему позвонили из суда и сообщили, что заседание по его делу – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции – назначено на 5 июля. Ранее активист уже был приговорен к штрафу за нарушение порядка проведения митинга.

В Москве к задержанному на акции "Он нам не Димон", который проходит свидетелем по "делу 26 марта" (нападение на полицейского), на днях приходил участковый для "профилактической беседы". Он требовал паспорт, сам же никаких документов не представил. Получив отказ, пригрозил в следующий раз прийти с обыском, рассказал активист.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Демонстранты требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева.

Накануне проект "ОВД-Инфо" опубликовал отчет, из которого следует, что 12 июня на митингах в 31-м городе были задержаны 1769 человек, при этом полицейские более 100 раз нарушили закон. В частности, активистам угрожали, не пускали к ним адвокатов, незаконно удерживали в автозаках. Кроме этого, полицейские с нарушениями оформляли протоколы и отказывались выдавать их копии задержанным.

26 марта задержанных по России было более полутора тысяч, семеро из них стали фигурантами уголовного дела. Двое уже осуждены.