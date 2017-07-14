На встрече Трампа-младшего с Весельницкой был бывший советский шпион

На встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года присутствовал бывший офицер советской контрразведки. Об этом сообщили несколько американских СМИ.

Associated Press сообщает, что, судя по всему, это был Ринат Ахметшин, который подтвердил агентству, что был на встрече Весельницкой с сыном нынешнего президента, его зятем Джаредом Кушнером и главой предвыборного штаба Полом Манафортом. Ранее Ахметшин в переписке с медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода подтвердил, что с 2009 года является гражданином США.

Известно, что Ахметшин тесно сотрудничал с Весельницкой в середине 2016 года в качестве лоббиста отмены Акта Сергея Магнитского. (Этот закон предусматривает санкции против тех, кто нарушает права человека.) 10 июля издание Financial Times сообщило, что именно тогда Ахметшин стал работать на Весельницкую.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода пыталось связаться с Ахметшиным по ранее действовавшим адресам и телефонам, но безуспешно. Удалось связаться с представителем Весельницкой в России, однако он заявил, что адвокат очень занята и не будет комментировать сообщения об Ахметшине.

Ранее сам Ахметшин рассказывал журналистам, что служил в советской контрразведке, однако в интервью нашей медиакорпорации в прошлом году опроверг это.

Как сообщает NBC, по словам адвоката Трампа-младшего Алана Фьютерфаса, тот факт, что его клиент встречался с бывшим советским контрразведчиком, остается под вопросом, поскольку сам указанный человек это отрицает. В то же время Фьютерфас подтвердил, что вместе с Весельницкой на встрече был человек, который был представлен как ее друг и выступал в роли переводчика, "потому что Наталья не владеет английским в совершенстве". Сама Весельницкая также не отрицала, что была на встрече с Трампом-младшим в сопровождении переводчика, но не уточнила, кто именно им был.

Представители Кушнера и Манафорта отказались комментировать информацию об Ахметшине.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Президент США и его сын заявили, что не видят ничего предосудительного в данной встрече.